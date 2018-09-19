Тарантино и Спайк Ли выступили против решения не транслировать некоторые номинации «Оскара»

Недавно, ведущий американский еженедельник, освещающий события в мире шоу-бизнеса Variety опубликовал новость о том, что более 40 популярных кинематографистов и режиссеров высказали свое негативное отношение к решению Академии кинематографических искусств и наук США не транслировать некоторые номинации премии «Оскар». Среди большинства оказался и Квентин Тарантино - американский кинорежиссер, сценарист, актер, кинопродюсер и кинооператор, являющийся одним из наиболее ярких представителей постмодернизма в кинематографе, а его фильмы невозможно не узнать, так как в них присутствует нелинейная структура повествования с использованием готовых форм и эстетизацией насилия. Позже к нему присоединился Спайк Ли – американский кинорежиссер, обладатель прайм-тайм премий «Эмми» в номинации «Лучшая режиссура в документальной передаче» и «Исключительные заслуги в документальном кино».

В список отмененных трансляций вошли такие номинации: лучшая операторская работа, лучший монтаж, лучшие прически и макияж и лучшая игровая короткометражка.

Представители киноиндустрии написали открытое письмо с обращением к главе Академии Джону Бэйли. Они просят об отмене данного решение, аргументируя это тем, что реакция в отрасли весьма неудовлетворительна, а значит еще совсем не поздно отменить решение.

Решение об отмене трансляций было принято в связи с желанием сократить продолжительность показа. Вышеперечисленные категории, не вошедшие в список показа в прямом эфире вручения «Оскара», будут отредактированы и войдут в телевизионную версию церемонии, посмотреть которую можно будет 24 февраля 2019 года.