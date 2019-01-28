О выставке Куинджи большинство узнало после кражи картины – ВЦИОМ

Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦОМа), о проведении выставки полотен русского художника греческого происхождения Архипа Куинджи в Третьяковской галерее знали только 9% опрашиваемых граждан. Все остальные респонденты, признались в том, что узнали о выставке только после новости о краже картины художника «Ай-Петри. Крым».

Информация о похищении полотна известна 81% опрошенных, оставшиеся 19% не слышали об этом. Самыми информированными о происходящем оказались жители старше 60 лет. Остальные респонденты, находящиеся в возрастной категории 18-24 года, слышали об «Ай-Петри. Крым» впервые.

Выставка мастера пейзажной живописи продлиться до 17 февраля. После опроса ее посетили только 1% граждан, еще 5% - намеренны посетить экспозицию. Результаты опроса показали, что 62% просто не имеют возможности прийти и посмотреть, а другие 30% не имеют желания.

8 февраля был проведен опрос от «ВЦИОМ-Спутник» методом телефонного интервью. Было опрошено 1,6 тысяч человек.

Известно, что полотно Куинджи было украдено 27 января, вор просто снял картину со стену и отделив полотно от рамы вынес ее с собой. По факту кражи возбудили уголовное дело по ст. 164 УК РФ (похищение предметов, имеющих особую ценность). Подозреваемого задержали на следующий день, он арестован на два месяца.