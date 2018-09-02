"Мне физически становится плохо": Соседов заявил, что не выносит "ужасный" голос Монеточки

Известный музыкальный критик заявил, что не выносит голос молодой исполнительницы, поэтому он даже не может дослушать ее песни до конца. Он отметил, что о таком творчестве его лучше вообще не спрашивать.

Сергей Соседов разнес творчество известной юной певицы Монеточки. Он раскритиковал тембр голоса девушки, назвав ее голос «ужасным». Эксперт отметил, что дело касается не одного лишь голоса. По его мнению, всё, что делает Елизавета Гырдымова, на самом деле «примитивно и не талантливо».

Журналист спросил музыкального критика, как он относится к известному хиту Монеточки «Каждый раз». Соседов заявил: «Мне физически становится плохо». Он признался, что совершенно не может «это слушать». Кроме того Сергей сообщил, что в «таком» творчестве он ничего не понимает, так что задавать вопросы абсолютно бесполезно. Однако эксперт отметил, что совсем не желает обидеть Монеточку, но он считает, что к искусству ее музыка не имеет отношения.

При этом критик привел в пример исполнителей рэпа. Он отметил, что вполне может слушать представителей этого жанра. Эксперт не стал отрицать, что в чем-то он с ними не соглашается и иногда не понимает, однако, по словам Соседова, их творчество можно слушать, ценить и принимать, чего не скажешь, как он полагает, о творчестве Елизаветы.

Известно, что ранее критик неоднократно критиковал Аллу Пугачеву. Сергей уверен, что Примадонна не имеет никакого права даже называться настоящей певицей. Соседов утверждает, что Алла Борисовна абсолютно не чувствует современную музыку и не понимает ее потребностей.