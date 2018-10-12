«Как это развидеть?»: фанаты в ужасе от нового трейлера «Алладина» и синего Уилла Смита

На церемонии «Грэмми-2019» Disney презентовал новый трейлер фильма «Алладин», в котором зрители впервые смогли увидеть принцессу Жасмин в Аграбе, Джина с Алладином и Джафара перед пещерой с сокровищами.

В то время, пока весь мир замер в ожидании премьеры ремейка, снятого по мотивам легендарного мультфильма «Алладин» 1992 года, Disney решил порадовать поклонников новым трейлером грядущей картины и представил его на церемонии вручения премии «Грэмми».

Судя по комментариям в Сети, желание фанатов одно – «развидеть». Их не устраивает графика и голос Джафара, который, по их мнению, звучит слишком мягко для злодея. Однако больше всего поклонников шокировал образ Уилла Смита, кожу которого выкрасили в синий цвет ради роли Джина. В социальных сетях тут же появилось больше количество пародий на новый образ актера, и его даже сравнили с смурфиком.

Напомним, что роли принцессы Жасмин и Алладина исполняют Наоми Скотт и Мена Массуд. Режиссер картины-Гай Ричи. Судя по трейлеру, премьера «Аладдина» состоится 23 мая 2019 года.