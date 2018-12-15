Создатель «Аббатства Даунтон» снимет сериал по своему роману «Белгравия»

Сегодня, 16:32 \\ Мозаика

Роман «Белгравия» авторства Джулиана Феллоуза, известного как создатель сценария популярного сериала «Аббатства Даунтон», будет экранизирован и превратится в шестисерийный телефильм.

Как сообщает издание Hollywood Reporter, производством проекта по роману Джулиана Феллоуза займется студия Carnival Films. Выход сериала из шести эпизодов запланирован на двух телеканалах: британском ITV и американском Epix. Старт съемок запланирован уже на весну этого года. Кресло режиссера на площадке займет Джон Александера, известный по работе над сериалом «Разум и чувства». Среди продюсеров проекта окажется и сам Джулиан Феллоуз.

Действие романа «Белгравия», дата выхода на экраны которого пока неизвестна, разворачивается в середине XIX века в одноименном районе Лондона, где проживает аристократия. В центре будет история Джеймса Тренчарда, который, разбогатев, купил дом именно в этом районе, и где его дочь София 25 лет назад влюбилась и родила сына, который волей судеб отказался в детском доме, что и приведет по сюжету к невероятным последствиям.

Отметим, что кроме сценария для «Аббатства Даунтон» Джулиан Феллоуз также создал сценарии для таких проектов как «Принц и нищий», «Ромео и Джульетта», «Турист», «Молодая Виктория» и другие.

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Автор - Анна Андреева
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