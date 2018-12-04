Джеймс Кэмерон боится, что в будущем кино будет снимать искусственный интеллект

Режиссер культовых и самых кассовых в истории фильмов «Титаник» и «Аватар» Джеймс Кэмерон в интервью поделился своими взглядами на будущее кинематографа и рассказал, чего он боится больше всего.

Джеймс Кэмерон, являющийся одним из самых титулованных режиссеров современности и продюсером, не снявшим ни одной «проходной» картины, в интервью изданию Little White Lies поделился с журналистом своим взглядом на будущее кинематографа и признался, что вскоре настанет время, когда искусственный интеллект (ИИ) будет снимать кино.

Однако продюсер уверен, что у ИИ ничего не выйдет, так как он будет лишен необходимых для удачного создания кино человеческими качествами. По его мнению, если такие картины даже и будут сняты и выйдут в прокат, то они не будут пользоваться успехом у зрителей. Кэмерон считает, что ИИ не способен выполнять творческую работу так же хорошо, как это делает человек, наделенный способностью чувствовать. На долю ИИ именитый режиссер оставляет исключительно проведение математических расчетов.

Отметим, что кроме создания в 1997 году «Титаника», получившего 11 премий «Оскар» и «Аватара», давшего в 2010 году старт «буму» на кино, снятое в формате 3D, Джеймс Кэмерон является также и автором вселенной Термиатора, выступив режиссером два первых фильма серии «Терминатор» и «Терминатор 2: Судный день». Вне мира кино Джеймс Кэмерон известен как исследователь подводного мира и участник проектов, посвященных экологии Земли.

Напомним, что 14 февраля в День всех влюбленных выходит в прокат очередной масштабный продюсерский проект Джеймса Кэмерона – фантастический боевик «Алита: Боевой ангел». В фильме будет рассказана история девушки-киборга Алиты, забывшей о своем прошлом, но узнавшей свое настоящее предназначения – быть воином.