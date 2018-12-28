Картины Гитлера не удалось продать на аукционе в Нюрнберге

По словам издания The Guardian, потенциальных покупателей отпугнули сомнения в авторстве работ, которое приписывают рейхканцлеру Адольфу Гитлеру.

Известно, что на аукцион должно было быть выставлено 26 картин. Однако продать их не удалось. Сообщается, что большинство работ были изъяты прокурором, поскольку власти высказали подозрение в том, что автором этих картин был на самом деле не Гитлер. Многие работы сопровождались экспертизой, которая могла быть неточной. Аукционный дом самостоятельно передал произведения живописи правоохранительным органам. По словам экспертов, стиль Гитлера во многом был похож на многих других художников, что до сих пор затрудняет определение авторства.

Помимо картин, на торги было выставлено плетеное кресло. По некоторым данным, оно также могло принадлежать канцлеру. При этом на аукцион обрушилась критика со стороны официальных лиц. По словам мэра Нюрнберга Ульриха Мали, а также представителя Центрального института истории искусств в Мюнхене Стефана Клингена, ежегодно соблюдается давняя традиция, которая символизирует борьбу с нацизмом. Клинген заявляет, что регулярно повышаются цены на работы, которые представлены на аукционе.

Отмечается, что ранее торговый дом Weidler, который являлся организатором аукциона и в этот раз, уже продавал несколько работ, авторство которых, предположительно, принадлежит канцлеру. Известно, что за одну картину в прошлый раз удалось получить 130 тысяч евро.