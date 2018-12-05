Я смотрел «Голодные игры» и не мог поверить, почти такой же сюжет я написал еще подростком - Хави Мартинес

Опорный полузащитник клуба «Бавария» Хави Мартинес утверждает, что написал сюжет книг «Голодные игры» еще будучи подростком.

Испанский футболист признался в тот, что обожает писать. Еще в подростковом возрасте он начал писать книгу и «хотите верьте, хотите нет» ее сюжет был практически таким же, как в «Голодных играх».

«Это было странно. Я сидел в кинотеатре и думал: "Этого не может быть. Это моя идея, которая возникла у меня много лет назад. Наверное, создатели украли мой компьютер"» - говорит Хави Мартинес.

Стоит отметить, что «Голодные игры», являются трилогией американской писательницы Сьюзен Коллинз. Они издавались с 2008 по 2010 год и стали мировым бестселлером. 12 марта 2012 года, компания Lionsgate презентовала премьеру экранизации первой части романа «Голодных игр», а 11 ноября 2013 года вышла вторая часть «Голодные игры: И вспыхнет пламя». Выход третьей части «Голодные игры: Сойка-пересмешница», которая разделилась на две полнометражные картины, состоялся 10 и 4 ноября 2015 года.