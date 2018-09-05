Роскомнадзор потребовал удалить копии «Ван Гога. На пороге вечности» из Сети

7 февраля 2019 года состоялась премьера кинокартины «Ван Гог. На пороге вечности» американского режиссера и художника Джулиана Шнабеля. После выхода фильма на большие экраны России, в сети появились пиратские копии биографической драммы, размещенные на 143 сайтах.

В свою очередь, Роскомнадзор выдвинул требование об удалении копий из Интернет-ресурсов, на что отреагировали лишь 59 источников, изъяв нелегальные видео из общего доступа.

История фильма повествует о жизни величайшего творца времен постимпрессионизма. Чьи работы, на данный момент, являются одними из самых дорогостоящих в мире. Хоть во времена жизни художника совершенно не пользовались популярностью. Ван Гог страдал от алкоголизма, но вопреки всему жил со всей страстью.

Кинокартина было ожидаема всеми поклонниками творчества художника и получила массу положительных отзывов от кинокритиков. Стас Тыркин – журналист российской ежедневной газеты «Комсомольская правда», пишет о том, что Джулиан Шнабель (“рисовавший” для фильма картины Ван Гога) сумел сделать фильм про иного Винсента Ван Гога. Кинокартина под названием «На пороге вечности» - это противоположный Доннерсмарку пример вольного и расхристанного, импрессионистского, полуимпровизационного кино, снятого с рук, практически в репортажной манере, и не стесненного ни рамками жанра биографического фильма, ни даже рамками здравого смысла.

На данный момент фильм Джулиана Шнабеля удостоился трех побед на Венецианском кинофестивале, 2018 года. Это - Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль (Уиллем Дефо), Приз Green Drop Award и Премия фонда Миммо Ротелла. Так же фильм номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль.