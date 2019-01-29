Лоне Шерфиг показала абьюзивные отношения в своем новом фильме «Доброта незнакомцев»

Лоне Шерфиг - датский кинорежиссер и сценарист, одержала свою первую популярность в 2001 году на Берлинском кинофестивале. Она была удостоена четырьмя наградами за работу над фильмом «Итальянский для начинающих»: Серебряный Медведь, Приз ФИПРЕССИ – конкурсная программа, Приз экуменического (христианского) жюри (конкурсная программа) и Приз газеты Berliner Morgenpost. Стоит отметить, что мелодрама с элементами камедии была снята по всем канонам концептуального манифеста и 10 правилам группы «Догма 95».

После окончания работы над кинокартиной «Итальянский для начинающих», Шерфиг начинает снимать драму «Уилбур хочет покончить с собой», на главную роль в которой режиссер позвала своего соотечественника Мадса Миккельсена. В 2008 году произошел прорыв в карьере датского кинорежиссера, причиной послужил ее новый фильм «Воспитание чувств», через который Шерфиг познакомила мир с британской актрисой Кэри Маллиган. Последней работой Лоне Шерфиг стала военная мелодрама «Их звездный час», которая отличилась особой слезливостью, однако это не помешало ей завоевать положительные отзывы критиков.

На данный момент Шерфиг закончила работу над фильмом «Доброта незнакомцев», сценарий для которого режиссер написала самостоятельно и постаралась максимально приблизить его к «Итальянскому для начинающих».

«Доброта незнакомцев» расскажет зрителю о абьюзивных отношениях в семье, где молодая мать Клара вынуждена уйти от мужа из-за того, что тот бил старшего сына и начал поднимать руку на младшего ребенка. В своей кинокартине, Шерфиг постаралась крайне метко отобразить всю суть не только физического, но и психологического насилия в отношениях семьи.

Мировая премьера фильма состоялась 7 февраля 2019 года.