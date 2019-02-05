70-летний юбилей отмечает Ирина Муравьева

8 февраля 1949 года, родилась одна из самых талантливых актрис в истории России – Ирина Муравьева. Она является народной артисткой Российской Федерации и была удостоена Государственной премии СССР.

Уроженка Москвы, рожденная в семье инженера, была вторым ребенком в семье. Сразу после окончания десяти классов, Муравьева сделала попытку поступления во все театральные ВУЗы столицы, однако она не увенчалась успехом, и будущая актриса была вынуждена идти работать. На следующий год девушку ждала почти та же история, но на этот раз ее взяли только в студию при Детском театре. После окончания студии Муравьева продолжила игру в родном театре. Спустя какое-то время, она поступает в ГИТИС имени А. В. Луначарского, на заочное отделение.

В индустрию кино Муравьева попала в 1973 году, ее первой крупной ролью стала – Сюзанна в криминальном детективе Самсона Самсонова «Чисто английское убийство», 1974 года.

Народ полюбил актрису после съемки в оскароносной кинокартине Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Позже Муравьева призналась, что в начале относилась довольно таки скептически к роли авантюристки Людмилы, однако именно она подарила ей всемирную популярность. Именно за эту роль, актриса была награждена Государственной премией СССР.

После одного успеха, не замедлил последовать еще один. Муравьевой была предложена роль в фильме «Карнавал» Татьяны Лиозновой, где она сыграла простушку Нину Соломатину, которой не посчастливилось стать актрисой (в отличии от ее исполнительницы). В фильме присутствует сцена-монолог у телефонного автомата «Позвони мне, позвони!», которая в дальнейшем приобрела славу всенародного шлягера. Сцена была написана композитором Максимом Дунаевским и положена стихи Роберта Рождественского.

На протяжении всей карьеры, Муравьева сыграла в более чем 40 фильмах.

В 1992 году, Ирина Вадимовна проделала работу над сценарием для документального кино «Хлеб и соль», а также стала его продюсером.

C 1993 года, она играет на сцене Малого театра. Актрису помнят и любят до сих пор, а Александр Ермаков – народный артист РФ, говорит о ней следующее: «Муравьева — одна такая. Актриса с большой буквы, легенда. И сегодня она уже достояние не только театра, но всей страны».