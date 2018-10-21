Снявшая «Хэллоуин 2018» студия нашла сценариста для работы над сиквелом

Сценаристом станет человек, успевший написать сценарий к нескольким экранизациям Стивена Кинга.

После адаптации пары романов Стивена Кинга для Blumhouse, Скотт Тимс ожидается на пост сценариста, который напишет сюжет продолжения к «Хэллоуину» Дэвида Гордона Грина. Ожидается, что звёзды Хэллоуина Джейми Ли Кертис, Джуди Грир и Энди Матичак вернутся вместе с продюсером Джейсоном Блумом. Ходит слух, что исполнительным продюсером выступит отец всей франшизы, режиссёр Джон Карпентер.

Однако, чёткой даты выхода сиквела ещё нет, поэтому остаётся только предположить насчёт оной. Медиа-портал Сollider, который и предоставил информацию о вовлечении Скотта Тимса в процесс работы над сиквелом, полагает, что студия Blumhouse хочет выпустить фильм в канун хэллоуина 2020 года. С другой стороны, Blumhouse развивается настолько быстро, что неизвестным фильмом, премьера которого назначена на 18 октября 2019 года, вполне может оказаться и «Хэллоуин 2».

Выход сиквела в этом году звучит вполне правдоподобно, учитывая отличный коммерческий успех предыдущего фильма. Последняя часть слэшера, рассказывающего о похождениях маньяка Майкла Майерса и вечно борющейся с ним Лори Строуд заработал 76 миллионов долларов во время первого уикенда, в общем собрав 253 миллиона. Это действительно большой коммерческий успех, если учитывать бюджет всего в 10 миллионов.