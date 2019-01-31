Режиссер "Богемской рапсодии" не получит премию BAFTA

Британская академия кино и телевизионных искусств — BAFTA, которая является независимой общественно-благотворительной организацией Великобритании, удалила Брайана Сингера – режиссера «Богемской рапсодии» из номинантов на собственную награду. Причиной стал скандал вокруг кинорежиссера, в котором он обвиняется в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним юношам, об этом сообщило BBC.

В заявлении британской киноакадемии, говорится: «В свете очень серьезных обвинений BAFTA проинформировала Брайана Сингера, что его номинация за «Богемскую рапсодию» была отменена с этого момента».

BAFTA отметила, что подобное поведение и обвинения в адрес режиссера не совместимы с ценностями академии и недопустимы в ее кругах. Известно, что Сингер отрицает все возможные обвинения, считая их клеветой, однако это никак не способно повлиять на решение BAFTA. Их заявление будет действительно до тех пор, пока ситуация с конфликтом не разрешиться. Однако номинации самого фильма в других категориях и членов команды «Богемской рапсодии» остались неизменными.

Режиссер обвинен в приступных действиях сексуального характера, по отношению к 50 парням, не достигшим совершеннолетия. По итогам расследования выяснилось, что возможные жертвы насилия, находятся в продолжительной депрессии из-за случившихся событий. Им поставлен диагноз – посттравматическое расстройство психики.