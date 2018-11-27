В столице России может появиться памятник Михаилу Ульянову

Рассмотрение возможности установки памятника Михаилу Ульянову - российскому актеру, режиссеру, театральному деятелю и народный артисту СССР, огласил Владимир Путин в своем обращении к Сергею Собянину – мэру Москвы, по итогу прошедшей ранее встречи с деятелями театрального искусства. Поручение президента было опубликовано на официальном сайте Кремля.

Михаил Ульянов является заслуженным деятелем культуры Польши, а также многочисленным лауреатом различных премий. Таких, как: Ленинская, Государственная премия СССР, Государственной премии РСФСР имени К.С. Станиславского. Также известно, что в 1970 году, Ульянов был номинирован на «Оскар» за главную роль в фильме «Братья Карамазовы», как лучший фильм на иностранном языке. Актер был невероятно запоминающимся и самобытным артистом, среди Советского Союза и постсоветской России.

За 79 лет жизни, он сыграл в более чем ста фильмах, в восьми из которых исполнил самого себя.

26 марта 2007 года Михаил Ульянов ушел из жизни и был похоронен на Новодевичьем кладбище, в Москве.

В 2012 году, возле здания Северного театра в Таре, был установлен памятник актеру, а в августе 2018 года в г. Омске был установлен бронзовый памятник, неподалеку от местного драматического театра.