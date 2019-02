В сеть просочилась дата выхода игры от оригинальных создателей Fallout

В хранилище данных Steam появилась много интересной информации об Outer Worlds.

Согласно обнаруженной в хранилище данных Steam информации, выход Outer Worlds ожидается уже на 6 августа 2019 года. В доказательство этого обнаруживший информацию пользователь предоставил скриншоты, на которых показана прямая ссылка на указанный продукт в Steam. Но на этом интересности не заканчиваются, так как данная утечка информации предоставила много интересных подробностей об игре от оригинальных создателей многострадального Fallout. Во-первых, стало известно о поддержке русского языка в интерфейсе и субтитрах. Также, согласно информации, подтверждён открытый мир и возможность активно влиять на развитие сюжета (обратить внимание стоит на пункт «choices matter», что с английского переводится как – «выбор имеет значение»). Также подтвердилась возможность создавать пользовательские модификации для игры, что однозначно продлит детищу студии Obsidian жизнь. О последней возможности и о расширенном искусственном интеллекте для NPC разработчики заявляли ещё во время показа тизера игры в декабре 2018 года.

Студия Obsidian по своей сути является реинкарнацией студии Interplay, создавшей культовые первые две части Fallout. Из-за финансовых проблем студия развалилась, но позже реорганизовалась в Obsidian Entertainment и заявила о себе такими громкими проектами, как Knights of the Old Republic 2 (KOTOR 2), Fallout: New Vegas и Pillars of Eternity. Также студия работала с Bethesda над новыми Fallout, но после очевидного провала «Беседки» с Fallout 76, Obsidian разорвали с Тоддом Говардом сотрудничество, решив сделать свой Fallout, каким они его всегда видели, и ушли под крыло Microsoft.

В пользу того, что 6 августа не является фейковой датой, следует обратить внимание на то, что в случае неопределённой даты выхода разработчики ставят обычно 31 декабря текущего года, как в случае с новой игрой от вышеупомянутых Bethesda. Конечно, в свете утечки информации, дата выхода может и измениться, но это не будет сильно заметно, раз выход уже намечен на начало август.

Так что всем поклонникам Obsidian, которых критики постоянно хвалят за глубокий и на книжном уровне проработанный сюжет (например, в сюжете KOTOR 2 многие подмечают влияние философии Никколо Макиавелли) стоит приготовиться затаить дыхание уже ближе к августу.