Bethesda тизерит новый Fallout через Amazon

Загадочный товар с таймером в стиле Fallout появился на сайте Amazon.

На Amazon появился новый неизвестный продукт Bethesda, сопровождающийся таймером обратного отсчёта в стиле Fallout. Первым этот продукт заметил пользователь твиттера Wario64. По предоставленным им скриншотам сайта можно увидеть, что новая игра будет доступна сразу в делюкс и стандартном издании для ПК, Playstation 4 и Xbox One. Цена для всех изданий для данного продукта одинаково составляет 59,99 долларов с установленной датой выхода на 31 декабря - это значения по умолчанию для игры, продаваемой на Amazon. Другими словами, ещё не известно, сколько будет стоить игра или когда она должна выйти, несмотря на то, что сайт говорит в настоящее время.

Отталкиваться на данный момент можно только от таймера обратного отсчёта в винтажном ретро-стиле, который, как все знают, устойчиво ассоциируется с серией Fallout. Шансы на выход именно новой игры Fallout практически равны нулю, поскольку Fallout 76 был запущен только в ноябре прошлого года. Но наиболее вероятно, что это переиздание Fallout 3 или Fallout: New Vegas - или, возможно, сборка переиздания обеих игр. Это теория, которая имеет смысл, особенно если учесть количество переизданий, которые было сделано для Skyrim за последние несколько лет. Fallout 3 на несколько лет старше, чем вышеупомянутая игра, которая является на данный момент последней крупной однопользовательской в серии Elder Scrolls, и, возможно, её переиздание должно будет несколько унять бурю негодования, связанную с провальным Fallout 76.

Вполне вероятно, что больше информации будет подано на Е3 2019 в июне.