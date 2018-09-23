Рыба-ежевика из Чернобыля шокировала пользователей Twitter

Сегодня, 20:12 \\ Интернет и сети

Эта устрашающая рыба без глаз всполошила пользователей соцсети Twitter, кроме того она выглядит как ежевика.

Короткое видео, успевшее стать «вирусным» за недолгий срок, о чёрной рыбе повлекло за собой много вопросов у пользователей. В ролике, которым поделился твиттер-пользователь @BaconLava, странная черная рыба вырывается из воды и, кажется, извивается между пальцами руки человека. Голова рыбы напоминает ягоды ежевики с открывающимся и закрывающимся ртом. Многие пользователи подверглись шоку, впервые увидев такую необычную рыбу. Один из них даже предположил, что это ежевика из Чернобыля. Видео набрало более 9 тысяч ретвитов и более 26 тысяч лайков за очень короткий срок.

Чёрная Оранда относится к виду золотых рыбок, которому характерен капюшон из черных пузырей, покрывающий верхнюю часть головы или же всё лицо, кроме глаз и рта. Это один из декоративных видов золотых рыбок, который популярен в Японии и Китае. Чёрная Оранда встречается оранжевых, красных, чёрных, синих и белых цветов.

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Автор - Хельга Финская
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