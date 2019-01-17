«Смертоносная красота»: Астрономы запечатлели уникальную сверхновую

Завораживающий космический взрыв приоткрыл удивительную загадку формирования планет.

Астрономы из стратосферной обсерватории SOFIA засекли взрыв сверхновой 1987A, чья мощная взрывная волна прошла через внешнее кольцо и уничтожила большую часть пыли, которой так и не судилось стать планетами. Наблюдения команды SOFIA, однако, рассказывают другую, загадочную историю – пыль не только не вся уничтожена, но и получила мощный заряд от взрыва. Это говорит о том, что после взрывной волны пыль намного более распространена, чем предполагают теории. Благодаря исследованию теперь известно, что пыль - строительный материал для звёзд и планет - может преобразовываться сразу после катастрофического повреждения, вызванного взрывной волной сверхновой. Более того, завораживающая гибель звезды, по словам астрономов, может зарядить частицы пыли энергией настолько сильно, что те могут образовать новую звезду и качественно новые планеты вокруг неё.

Это первый в истории случай наблюдения подобного события, к тому же, столь детально рассмотренного. Современные теории заявляли, что когда взрыв сверхновой пронесётся через область пространства, всё вокруг будет уничтожен, поэтому пыли должно было остаться. Астроном Микако Мацуура говорит, что в результате аналогичного взрыва сверхновой образовалась и наша Солнечная система, доказательством чего является весь песок, что есть на Земле. Новое исследование основано на наблюдениях близлежащего взрыва сверхновой, названного Сверхновой 1987А.

Данная сверхновая является одним из самых ярких небесных тел, что были обнаружении за последние 400 лет. Но это лишь вишенка на торте, ведь, по мнению команды SOFIA, взрыв сверхновой способен не только заряжать существующую, но и создавать новую звёздную пыль.