NASA внезапно потеряло связь со своими марсианскими спутниками

Причину потери зондов космическое агентство безуспешно пытается установить.

Миссия NASA Mars InSight успешно продвигается вперёд: аппарат готовится к многолетним исследованиям, которые расскажут учёным больше о внутренней части планеты, чем когда-либо.

Продолжение... «Выхода нет»: Корабли Нибиру уже показались над материковой частью Америки - снято с МКС Жители США сообщают о появлении космолётов в районе штата Техас. К сожалению, два спутника, которые помогли NASA просчитать идеальную посадку InSight, теперь отказываются отвечать на запросы космического агентства, и никто точно не знает, почему.

Успех мини-спутников MarCO – они получили имена WALL-E и EVE в честь героев футуристического мультфильма Pixar - был большим и трудным шагом для NASA с самого начала. Крошечный космический корабль был спроектирован для отслеживания положения InSight, чтобы NASA могло пристально следить за его прогрессом на пути к поверхности. Они работали лучше, чем изначально ожидалось, но похоже, что больше о них уже не услышат. Проще говоря, никто на самом деле не знал, сможет ли крошечный космический корабль совершить трудное путешествие к Марсу и выполнить задачи, которые ему были поручены. Несмотря на это, и WALL-E, и EVE работали невероятно хорошо, передавая сообщения и даже снимая изображения, которые затем отправлялись обратно на Землю.

В новом сообщении NASA учёные раскрывают, что прошло уже больше месяца с тех пор, как спутники вступили в контакт с Землей, и никто не знает, услышим ли мы когда-нибудь о них снова. Однако, NASA не теряют надежды. Сообщается также, что оба спутника должны будут выйти на солнечную сторону через несколько месяцев, и в этот момент их попытаются «разбудить».