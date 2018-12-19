«Выхода нет»: Корабли Нибиру уже показались над материковой частью Америки - снято с МКС

Сегодня, 15:02 \\ Наука

Жители США сообщают о появлении космолётов в районе штата Техас.

 

 

Он пронёсся мимо меня со скоростью не менее 2000-х тысяч километров в час. За ним тянулся синий шлейф дыма, как от новогоднего фейерверка. Кадры были засняты с МКС.

«Во время его пролёта он издавал ужасающий и громкий скрежет, как будто толстым куском прута проводят по гладкому металлическому листу.» - один из очевидцев уже рассказал конспирологам о невольной встрече с летательным аппаратом ануннаков.

Американские уфологи бью тревогу и опасаются, что с минуты на минуту воздушный флот Нибиру может начать обстрел и бомбардировку их страны.

Эксперты уверены, что пришельцы прилетели для того, чтобы истребить человеческую расу и населить своим видом голубую планету.

«Наша Земля ещё в прекрасном экологическом состоянии, а её полезных ископаемых хватит на долгие сотни лет для существования внеземной цивилизации. Они хотят без «лишней крови» и грязи очистить планету от ненужного «биоматериала». По нашим данным, инопланетяне истребят людей при помощи волнового оружия, которое не нанесёт вред экологии планеты и оставит её в первозданном виде.» - специалист поделился частью проведённого исследования и возможного исхода события.

 

 В настоящий момент космические корабли замечают жители более северных районов Техаса. Очевидцы также рассказывают о случаях похищения людей загадочными НЛО.

Уже сейчас одни из лучших уфологов США изучают полученные данные и пытаются предпринять попытки коммуникации с пришельцами.

Ведь у Земли и её жителей есть все шансы остаться в живых, если человечество и пришельцы найдут общий язык и придут к компромиссу, который устроит обе стороны.

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