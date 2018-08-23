Убийцы мозга: Эксперты назвали 6 продуктов, которые вредят интеллекту

Сегодня, 19:01 \\ Здоровье / Точка зрения

Исследователи составили перечень продуктов, которые несут для мозга и интеллекта человека вред. В список попали различные блюда, среди которых оказались полуфабрикаты, выпечка и другие.

 Эксперты назвали 6 продуктов, которые вредят интеллекту. Список опасных для умственного состояния человека негласно назвали «Убийцы мозга». Исследователи выяснили, что между употреблением некоторых продуктов и нарушениями в работе мозга есть прямая взаимосвязь.

Эксперты утверждают, что для мозга человека вреден переизбыток Омега-6 или нехватка Омега-3. От чрезмерного употребления растительных масел может возникать нарушение памяти. По словам ученых, передает издание «Аргументы и Факты», люди, которые потребляют по сравнению с количеством Омега-3 меньше Омега-6, имеют хорошую пространственную память и лучшую способность к мышлению.

Конечно же, в списке «убийц мозга» оказалось спиртное. Алкоголь приводит к разрушению мозговых клеток, которые отвечают за самоконтроль. У людей, которые злоупотребляют спиртным, ученые выявили слабую продуктивность в работе. По словам испанских ученых, алкоголь плохо влияет на нервную систему и вызывает переутомление организма.

Третье и четвертое место в списке вредной для мозга еды оказались продукты с высоким гликемическим индексом и жирное мясо. От белого хлеба, риса, кукурузных хлопьев и картофеля у человека может возникнуть склонность к депрессии. Жирное мясо плохо влияет на эпизодическую пространственную и контекстную виды памяти.

Также ухудшает работу мозга и картофель фри с жирной рыбой. От жареного в масле картофеля ухудшается работа мозга, ведь вредные вещества плохо влияют на кровообращение, из-за чего начинает страдать не только мозг, но и весь организм в целом. Жирная рыба, резюмирует издание «Аргументы и Факты», приводит к снижению памяти и нарушению внимания. Это случается из-за того, что в некоторых видах рыба, особенно в жирной, есть ртуть.

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Автор - Анна Пушкина
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