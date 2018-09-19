Врачи назвали 7 признаков подростковой наркозависимости

Употребляющий наркотики подросток едва ли сознается в этом своим родителям. По словам специалистов, факт употребления запрещенных веществ можно распознать по особым признакам.

Врачи Волгограда назвали 7 признаков подростковой наркозависимости. Оказалось, что узнать о том, страдает ли ребенок от наркотиков, можно не только путем анализа крови. Родители могут наблюдать за подростком, а изменения в его поведении и станут тревожным сигналом.

Первым признаком подростковой наркозависимости может быть внешний вид и поведение ребенка. Если подросток напоминает пьяного, но от него не пахнет спиртным, то он может находиться под действием наркотиков. Также о наркомании может свидетельствовать резкое изменение настроение. Веселый и смешливый подросток может внезапно сменить свою беспричинную радость на агрессию или злобу. Если такое случается, то родителям стоит обязательно уделить ребенку пристальное внимание.

Третьим признаком подростковой наркозависимости может быть изменение двигательной активности. Под действием наркотиков у подростка может внезапно повысится жестикуляция или он может стать совершать слишком много движений. Из-за опасных веществ ребенок может стать неусидчивым или наоборот обездвиженным.

У страдающего от наркозависимости подростка портится походка, почерк, а туловище может начать покачиваться, даже если тот сидит. У наркозависимого подростка сильно сужаются или расширяются зрачки. От наркотиков в глазах появляется блеск, зрачки могут не реагировать на свет. Также при употреблении наркотиков подросток может испытывать повышенное слюноотделение или же наоборот страдать от сухости во рту. Наркозависимые подростки могут меняться в голосе.

Седьмым признаком подростковой наркозависимости врачи называют изменения в речи. У подростка, употребляющего наркотики, может резко ускориться речь или же наоборот он станет выговаривать слова с подчеркнутой выразительностью. Под действием наркотиков ребенок может начать говорить невнятно, будто у него «каша во рту».

Также признаками наркозависимости у подростков могут быть проявления лжи, плохой сон, постоянное общение по телефону с незнакомыми людьми. Употребляющий наркотики ребенок может начать воровать из дома деньги и вести себя напряженно.