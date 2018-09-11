Петербуржцам предоставили право на дополнительные льготные лекарства

Сегодня, 21:16 \\ Здоровье

Соответствующие изменения в Социальный кодекс Петербурга внес временный губернатор культурной столицы Александр Беглов.

 Теперь петербуржцы будут обеспечены не только основными лекарствами за счет городского бюджета при амбулаторном лечении. Они также получат право на льготы на сопутствующие болезни лекарства и на необходимые медицинские изделия. До этого изменения амбулаторные медики не обеспечивали пациентов рецептами на лекарства по сопутствующим болезням.

Каждый год в России из бюджета страны выделяется 380 миллиардов на медикаментозное обеспечение граждан. Об этом заявил глава государства во время визита на пенициллиновый завод «Герофарм».

Ранее стало известно, что в период с 2019 по 2020 год цены на жизненно необходимые препараты могут снизиться. К таким лекарствам сейчас относится около 616 наименований препаратов. Планируется, что стоимость таких медикаментов на территории России не должна превышать их стоимость в таких странах как Венгрия, Греция, Бельгия, Польша, Франция, Чехия и другие.

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Автор - София Волкова
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