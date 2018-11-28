Российские учёные нашли способ эффективно прогнозировать туберкулёз

Сегодня, 15:00 \\ Здоровье

Учёные из Томского государственного университета разработали новый метод выявления туберкулёза лёгких, имеющего устойчивость к лекарственным препаратам. Технология позволит с высокой вероятностью находить подобную форму заболевания у пациентов.

Сотрудники университета отметили, что, чтобы к 2030 году победить туберкулёз, необходимо создать эффективные методы ранней диагностики и терапии патологии.

Учёные в сотрудничестве с врачами-фтизиатрами смогли создать компьютерную модель, прошедшую машинное обучение. Она может с точностью в 95% выявить пациентов, входящих в группу риска. Учёные изучили данные о рецидивах 850 больных. Путём машинного обучения на основе клинических показателей они смогли разработать прогнозную модель. Отмечается, что в некоторых случаях ей удавалось достигнуть точности в 100%. С помощью этого метода фтизиатр сможет устанавливать степень риска рецидива и выбирать оптимальный способ лечения для каждого пациента.

Над созданием лекарства от туберкулёза трудятся британские учёные, которые ранее заявили, что разрабатывают безопасные антибиотики, способные преодолеть антибиотикорезистентность.

О намерении победить туберкулёз к 2030 году в прошлом году сообщали в Минздраве РФ.

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Автор - Елена Андреева
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