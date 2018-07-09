Сомнолог: Дневной сон полезен

Московский сомнолог Алексей Катышев рассказал, с чем связана польза дневного сна для взрослых и подростков, а также поведал о механизме его работы.

По словам Катышева, всё больше современных учёных говорят о пользе не только ночного, но и дневного сна. Это объясняется темпом жизни людей, а также новыми условиями, буквально «крадущими» человеческий сон. По подсчётам исследователей, за последние 100 лет время сна сократилось в среднем на 1,5 часа, что отражается на жизненной продуктивности и работоспособности.

В связи с этим множество крупных зарубежных и российских корпораций приняли решение допустить дневной сон на рабочем месте. Некоторые крупные IT-корпорации пошли ещё дальше и закупили специализированные капсулы для сна, а также занимаются организацией комнат отдыха. При этом главным условием для сна называют изоляцию источников шума, неважно даже положение, в котором человек уснёт.

Основными функциями сна являются отдых для организма, а также пауза для усвоения новой информации мозгом. Поэтому загруженный головой мозг очень нуждается в подобной паузе в течение дня.

Также Алексей Катышев дал совет, как не проспать больше нужного, уйдя в фазу «медленного сна» днём, поскольку только «быстрая фаза» может гарантировать лёгкое пробуждение и дальнейшую бодрость. По его словам, одна выпитая перед дневным сном чашка кофе разбудит человека как раз через 20-30 минут, когда кофеин начнёт действовать.

Однако и для дневного сна существуют исключения. Так, в случаях, при которых человек тяжело засыпает вечером, либо просыпается несколько раз за ночь, дневной сон может усугубить данные проблемы. В этих случаях сомнологи советуют ориентироваться на собственные ощущения.