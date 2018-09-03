Учёные назвали опасность длительных забегов для непрофессиональных спортсменов

Сегодня, 05:30 \\ Здоровье

Учёные не рекомендуют участвовать в марафоне неподготовленным людям. Для тех, кто не занимается спортом профессионально, такие забеги могут оказаться смертельно опасными.

Результаты работы опубликованы в журнале Circumlation. Во время исследования учёные следили за 300 взрослыми добровольцами, которые бегали на разные дистанции – 10 км, полумарафон и марафон. Главным образом исследователи следили за изменениями в концентрации белков – тропонина Т иI, креатин-киназа и BNPT, с помощью которых можно проследить, какая нагрузка оказывается на сердце, а также состояние органа.

В итоге эксперты обнаружили, что марафонские забеги значительно повышали показатели всех белков, что грозит неподготовленному человеку сердечным приступом. В то же время короткие забеги меняли концентрацию только тех белков, которые не связаны напрямую с появлением инфаркта, ишемии или иных нарушений циркуляции крови.

Исследователи отмечают, что если непрофессиональные спортсмены не ощущают повышенную тяжесть от длительных пробежек, то это отнюдь не хорошо, а даже хуже. В такой ситуации они не смогут понять, что их организм находится в опасности. Результаты проведённого исследования стоит учитывать как бегунам, так и организаторам марафонов.

Ранее учёные назвали виды спорта, замедляющие процесс старения. К ним относятся бег, плавание и велоспорт. А вот футбол, регби и иные контактные виды спорта пагубно влияют на организм, нарушая работу мозга.

Поделиться новостью:
Автор - Елена Андреева
Главное за неделю

5 советов для здоровья легких: немецкие врачи раскрыли секреты продления жизни

 Врачи-пульмонологи из Германии считают, что здоровье легких крайне важно для всего организма. Если человек будет следить за состоянием своих дыхательных органов, то его жизнь может ощутимо...

Астрономы впервые увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра

 Астрономы получили кадры, на которых увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра....

Диетологи назвали продукты, вызывающие зависимость, сравнимую с наркотической

Диетологи рассказали какие продукты питания способны вызывать у человека зависимость...

Новый клип Арианы Гранде оказался настолько хорошим, что «сломал интернет»

Новый клип Арианы Гранде на песню «Thank you, next», по сообщению администрации...

Эксперт раскрыл "счастливый способ" похудения

 Андрея Полард выпустил авторскую книгу "Единая теории счастья", в которой рассказал, как...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ