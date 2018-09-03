Учёные назвали опасность длительных забегов для непрофессиональных спортсменов

Учёные не рекомендуют участвовать в марафоне неподготовленным людям. Для тех, кто не занимается спортом профессионально, такие забеги могут оказаться смертельно опасными.

Результаты работы опубликованы в журнале Circumlation. Во время исследования учёные следили за 300 взрослыми добровольцами, которые бегали на разные дистанции – 10 км, полумарафон и марафон. Главным образом исследователи следили за изменениями в концентрации белков – тропонина Т иI, креатин-киназа и BNPT, с помощью которых можно проследить, какая нагрузка оказывается на сердце, а также состояние органа.

В итоге эксперты обнаружили, что марафонские забеги значительно повышали показатели всех белков, что грозит неподготовленному человеку сердечным приступом. В то же время короткие забеги меняли концентрацию только тех белков, которые не связаны напрямую с появлением инфаркта, ишемии или иных нарушений циркуляции крови.

Исследователи отмечают, что если непрофессиональные спортсмены не ощущают повышенную тяжесть от длительных пробежек, то это отнюдь не хорошо, а даже хуже. В такой ситуации они не смогут понять, что их организм находится в опасности. Результаты проведённого исследования стоит учитывать как бегунам, так и организаторам марафонов.

Ранее учёные назвали виды спорта, замедляющие процесс старения. К ним относятся бег, плавание и велоспорт. А вот футбол, регби и иные контактные виды спорта пагубно влияют на организм, нарушая работу мозга.