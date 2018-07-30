«Не хлебом единым»: Безглютеновая диета подтвердила полезность

Сегодня безглютеновая диета является настоящим трендом: многие люди отказываются от употребления глютена в угоду моде, даже не задумываясь о её пользе. Специалисты из Дании провели исследование с целью подтверждения положительного воздействия безглютеновой диеты.

Учёные Копенгагенского университета провели опыт, в ходе которого участвовало 60 здоровых людей. Эксперимент показал хорошие результаты: отказ от продуктов, содержащих глютен, способствует похудению, а также улучшению здоровья. В первом этапе эксперимента подопытные 56 дней соблюдали, содержащую высокий показатель глютена — 18 грамм в день. Затем, на втором этапе, был двухмесячный перерыв. После него содержание глютена снизилось до 2 грамм. Разницы между количеством калорий и питательных веществ в этих этапах не было.

В результате следования безглютеновой диете состояние кишечной микробиоты становилось лучше, как и самочувствие испытуемых. Также на фоне снижения употребляемого глютена у людей снизился вес, благодаря улучшению микрофлоры кишечника.

Специалисты также придерживаются мнения, что улучшение здоровья обусловлено ещё и тем, что в диете содержались продукты со спецефическоим составом волокон: люди употребляли в пищу больше кукурузы, овощей, коричневого риса.