Онкологи: нерожавшие женщины сильнее рискуют заболеть раком

Рак молочной железы уже стал встречаться у 25-летних, хотя ранее чаще всего данную онкологию выявляли у женщин 30 и старше лет. Ученые из Университета Нью-Йорка обозначили категории женщин и девушек, которые находятся в группах риска.

Онкологи из США составили новый перечень болезней и факторов, которые могут приводить к раку. Оказалось, что нерожавшие женщины сильнее рискуют заболеть раком молочных желез, чем рожавшие.

У бездетных женщин риск развития рака куда больше, чем у тех, кто уже успел стать матерью. Также в группу риска онкологи внесли женщин старшего возраста и тех, кто имеет плохую наследственность. Помимо этого, риск развития рака есть у тех пациенток, которые имели доброкачественные опухоли.

По словам онкологов, рак молочной железы стал чаще встречаться у молодых женщин и девушек. По данным исследования медиков, онкологию среди молодых пациенток чаще всего находили у нерожавших. Поэтому, наличие детей теперь тоже стало фактором, определяющим степень риска развития рака молочной железы.