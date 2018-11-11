Эксперт раскрыл "счастливый способ" похудения

Андрея Полард выпустил авторскую книгу "Единая теории счастья", в которой рассказал, как можно добиться фигуры своей мечты без лишних срывов и депрессий.

Он назвал полезные советы, которые, по его мнению, помогут его читателям привести в тонус не только тело, но и дух. По словам эксперта, есть "счастливый способ" похудения. Он отметил, что для человека станет настоящей пыткой, если он резко откажется от сладкого, поэтому ограничения нужно вводить постепенно. Также он отметил, что к увеличению веса часто приводит недостаток сна, так как в организме сбиваются многие процессы, в том числе, связанные с выработкой инсулина.

Полард раскрыл свой секрет стройности, когда рассказал, насколько полезным является постоянное присутствие на природе. Он отметил, что свежий воздух, пение птиц, небесная синева и зелень успокаивают человека, делают его счастливым и помогают избегать стресса.

Специалист также призвал читателей признать свою зависимость от еды и останавливаться во время приема пищи. Он также отметил, что многие вредные блюда и продукты можно заменить полезными, а алкоголь променять на томатный сок с перцем, имбирный чай и другие напитки.