В Тюмени нейрохирурги провели сложнейшую операцию по удалению спинномозговой грыжи новорождённому недоношенному ребёнку

Нейрохирурги в Тюмени успешно провели операцию у новорождённого ребёнка с редкой врождённой патологией – спинномозговой грыжей. Сайди Гаибов, руководивший операцией, подчёркивает, что это был один из сложнейших в его практике случаев.

По словам пресс-секретаря ОКБ Анастасии Дембицкой, девочка родилась раньше срока и её вес составлял всего 900 грамм. Как пояснили медики, во время внутриутробного развития у ребёнка должны были зарасти верхние дужки позвонков грудного и поясничного отделов позвоночного столба. Однако этого не произошло, в результате чего часть спинного мозга и его окружающие его оболочки и корешки спинномозговых нервов выдались через образовавшуюся щель наружу.

Грыжевой мешок достигал размеров головы ребёнка. При этом хирургическое вмешательство осложнялось миниатюрными размерами спинного мозга и корешков спинномозговых нервов, в результате чего операционное поле составляло буквально несколько сантиметров. Трёхчасовую операцию проводили 30 октября. После неё ещё на несколько дней ребёнок провёл в реанимации. Теперь же девочка переведена из реанимации в отделение патологии новорождённых. Ей предстоит набрать вес и пройти реабилитацию для предупреждения осложнений.

Врожденную спинномозговую грыжу относят к редким, но тяжёлым аномалиям развития, проявляющуюся всего у 0,1-0,3% новорождённых. Причём две трети из них пожизненно остаются инвалидами.