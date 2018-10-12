Исследователи назвали несколько способов продления жизни

Исследователи утверждают, что для продления жизни человеку необходимо отказаться от нескольких привычек. При этом, по заверениям учёных, отказ от них не так сложен, но очень эффективен.

Первое, что советуют сделать японские учёные, так это избавиться от будильника, потому что резкие громкие звуки способны отрицательно влиять на нервную систему и в несколько раз увеличивают риск возникновения сердечного приступа.

В то же время, Гарвардские исследователи дали добро на употребление алкоголя, но в небольших количествах. Так, по их словам, при помощи одного бокала вина, выпиваемого ежедневно, можно предотвратить ряд заболеваний, к которым относятся атеросклероз, диабет и сердечный приступ. А их немецкие коллеги отмечают, что хлебные корочки способны очищать организм и препятствовать развитию рака кишечника.

Также эксперты заявляют о том, что установление эмоциональной связи с домашними питомцами способствует снижению уровня стресса, который может стать причиной разнообразных психосоматических заболеваний.

Врачи из Лондона советуют реже чистить зубы и принимать душ. Мыло и горячая вода смывают с кожного покрова защитный слой жира. А чистка зубов сразу после еды ведёт к повреждению зубной эмали, в связи с тем, что многие продукты размягчают её.

Учёные из Франции утверждают, что самым полезным танцем для продления жизни является сальса. Этот энергичный танец способствует укреплению костей, кровеносной системы, а также помогает при астме.