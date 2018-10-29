Врачи назвали продукты, которые защитят в сезон гриппа и простуды

Медики сообщили о необходимости употреблять в пищу сезонные продукты для защиты организма в опасный период вирусов и простуд. По словам врача Виктории Савицкой, особенно хорошо с защитой организма справляются цитрусовые и гранаты.

В сезон простуд и гриппа необходимо включать в рацион цитрусовые. Однако специалисты уточняют, что эти фрукты не являются панацеей от всех болезней. Аскорбиновая кислота, которая содержится в цитрусовых, помогает укрепить иммунную систему организма, увеличивая его защищённость от простудных заболеваний. Кроме того, апельсины, лимоны и грейпфруты содержат большое количество таких полезных веществ, как: ретинол, никотиновая кислота, витамины группы В, кальций, магний, калий, фосфор и натрий. Савицкая рекомендует взрослым употреблять их в пищу ежедневно. Однако в случае с детьми, сначала необходимо проследить за реакцией организма в течение двух дней после дачи нескольких долек мандарина, чтобы исключить аллергическую реакцию.

Также цитрусовые можно употреблять в виде сока. Употребление грейпфрутового фреша пригодится не только укрепление иммунной системы, но и для активного сжигания калорий в организме. А апельсиновый сок, в свою очередь, для улучшения умственной деятельности, укрепления нервной системы и повышения сопротивляемости стрессу.

Медики рекомендуют обратить внимание и на гранаты, которые являются источником большого количества ретинола, токоферола, аскорбиновой кислоты и других важных микроэлементов. Отмечается благотворное влияние граната на кроветворение, в связи с чем его необходимо употреблять при сниженном гемоглобине и при малокровии. А употребление граната с семечками способствует восстановлению и поддержанию гормонального баланса. Также установлено, что сок граната обладает жаропонижающими свойствами.

Однако и этим список полезных зимних продуктов не ограничивается. В него так же включены множество других продуктов, среди которых отмечают рукколу, тыкву, киви и клюкву.