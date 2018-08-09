У 30-летнего строителя выросла опухоль, размером с его голову

У мужчины нет возможности отправиться на операцию и удалить образование, так как на это у него нет денег. В юности житель Филиппин получил травму, после которой челюсть стала болеть и пухнуть.

У 30-летнего строителя из Филиппин выросла огромная опухоль. Леонардо Морис лишен полноценной возможности питаться, так как на нижней челюсти у него появилось образование, размером с его голову. Строитель способен есть только супы, фруктовые соки и воду. Опухоль, размером с его голову, сильно мешает ему жить полноценной жизнью.

В 23 года строителю поставили диагноз, согласно которому у него амелобластома – доброкачественная опухоль. Мужчина рассказывает, что его проблемы начались после неудачной игры в баскетбол. После травмы у Мориса сильно заболела челюсть, затем она начала распухать. Долгое время мужчина не шел к врачам, ожидая, что все пройдет и без медиков. В течении нескольких лет мужчина испытывал боли, которые были похожи на зубные. Лишь в 23 года он решил отправиться к врачам, где услышал о своем диагнозе.

Врачи могут удалить строителю опухоль. Однако, мужчина не в состоянии оплатить операцию. Все дело в том, что строитель зарабатывает за день несколько фунтов стерлингов (меньше 1 тысячи рублей). А на операцию ему нужно 5 тысяч фунтов стерлингов (примерно 430 тысяч рублей). У мужчины попросту нет таких денег, поэтому он вынужден жить с опухолью, размером с его голову.