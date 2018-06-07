Медцентр «Бест Клиник» отрицает проведение обрезания для несовершеннолетних девочек

На сайте одного из медицинских центров «Бест Клиник» ранее было обнаружено объявление о проведении «женского обрезания» несовершеннолетним девочкам от 5 до 12 лет. Руководство клиники уже изменило описание услуги и отрицает проведение подобной процедуры в отношении несовершеннолетних.

Неизвестный человек указал редакции издания «Медуза» о наличии этой услуги в клинике «Бест Клиник», находящейся на станции метро «Бауманская». Спустя сутки описание процедуры значительно поменяли: слово «девочка» заменили на «пациентка». Также, пропали все указания того, что в клинике могут сделать обрезание несовершеннолетним.

Руководство клиники подтвердило изданию «Медуза», что среди услуг присутствует обрезание для взрослых женщин, и в основном его проводят из-за религиозных убеждений пациенток. Им это обойдется в 70 000 рублей. Как сообщила замдиректора, отдел маркетинга ошибочно поместил информацию о возможности обрезания для маленьких девочек. Однако после этой беседы с сайта пропала услуга даже для взрослых пациенток.

ВОЗ и ООН считают женское обрезание абсолютно неприемлемой процедурой. Она не имеет ничего общего с современной медициной, также нет никаких медицински обоснованных причин для проведения этой операции. К ней прибегают исключительно в религиозных целях. Однако опасная калечащая процедура все еще востребована, к примеру, на территории Восточного Дагестана.