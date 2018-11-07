Зима – не повод потолстеть: эксперты назвали 7 секретов стройности в холода

Диетологи считают, что зимой люди действительно начинают больше есть и это важно для организма. Однако, справиться с холодами и провести праздники можно и без прибавки к весу.

Эксперты назвали 7 секретов стройности, которые помогут сохранить фигуру даже в холода. «Зима – не повод потолстеть», - считают специалисты. Холода заставляют организм тратить и потреблять больше калорий, однако и тут можно найти метод, позволяющий не толстеть.

В качестве первого секрета эксперты советуют минимизировать брожения. 70% иммунитета напрямую зависит от кишечника, поэтому крайне важно избегать продуктов, которые содержат дрожжи. Для фигуры и здоровья рекомендуется есть меньше выпечки и пить меньше пакетированных соков, газировки и спиртного. Также для стройности в холода важно употреблять больше специй. При отсутствии противопоказаний эксперты советуют есть больше пряностей, так как они стимулируют обмен веществ, что защищает от набора лишнего веса.

Зимой важно есть горячий суп, он быстро дает организму чувство насыщения и поддерживает кислотно-щелочной баланс. Эксперты соглашаются, что зимой действительно можно есть больше калорий. Однако, чтобы не потолстеть число калорий лучше добавлять белковыми продуктами – нежирным мясом, рыбой и птицей.

Также зимой важно употреблять витамин D. Он помогает организму осуществлять синтез дофамина, что важно для жирообмена. В качестве шестого секрета стройности в холода эксперты называют употребление продуктов с триптофаном. Индейка, кролик, рыба и морепродукты, орехи, творог и даже сыр помогают сохранять организм в тонусе, обеспечивая хороший сон и позитивное настроение.

И, наконец, седьмой секрет стройного тела зимой – снижение употребления фруктозы. Эксперты советуют меньше есть фруктов, в которых крайне много фруктозы. Пользы от таких фруктов мало, а вот лишние килограммы могут появиться. Вместо хурмы, манго и груш с виноградом специалисты рекомендуют есть мандарины, киви и ананасы.