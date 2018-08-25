Минздрав будет уведомлять МВД о количестве наркоманов и алкоголиков за рулем

Соответствующий документ об обмене данными между государственными структурами будет обсуждаться правительством уже в этом году. Об этом сообщает «РИА Новости».

Целью принятия нового закона является облегчение процедуры получения водительских прав, так как в будущем все поданные человеком документы будут проверяться в электронном формате. Министерство здравоохранения предоставит МВД доступ к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. В частности, ГИБДД обратят внимание на страдающих наркозависимостью и алкоголизмом.

Прежде, чем будущему водителю выдадут документы для вождения, сотрудник ГИБДД в онлайн-режиме направит запрос в Минздрав с помощью специальной системы взаимодействия между структурами. Там он получит медицинские заключения по водителю: какие автомобили разрешено водить гражданину, какие существуют противопоказания и тому подобное. На основе полученной информации будет сделан вывод о выдаче водительских прав гражданину.

Касаемо персональных данных о состоянии здоровья, ведомствам пока что не удалось прийти к общему мнению. Если закон будет одобрен, обмен данными о здоровье водителя в онлайн-формате должен будет происходить с разрешения самого водителя.

В МВД обеспокоены ростом числа водителей, которым нельзя управлять транспортным средством. Несмотря на наличие прав, по состоянию здоровья они не должны садиться за руль, подвергая опасности свою и чужую жизнь. Есть надежда, что новый законопроект по обмену информацией между Минздравом и МВД поможет урегулировать данную ситуацию.

В октябре МВД предлагало ввести уголовную ответственность для водителей, покинувших место происшествия с пострадавшими. За побег с места ДТП предлагалось тюремное заключение от 4 до 9 лет. Однако противники новой поправки утверждают, что она не учла водителей, вынужденно покинувших место аварии ради помощи тяжело раненым.