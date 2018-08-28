В Крыму бешеная куница заставила целое село уйти на карантин

В АР Крым снова зафиксирован случай заболевания бешенством. Теперь разносчиком страшного недуга стала куница. Об этом сообщили в крымском Россельхознадзоре.

Животное с признаками бешенства обнаружили в селе Максимовка Раздольненского района. По всей территории села объявлен карантин, начиная с 13 ноября. Он закончится только после двух месяцев с момента последнего установленного заражения. Также, карантин закончится в том случае, если местными жителями будут соблюдены все рекомендации по соблюдению безопасности. Людям запрещено торговать домашними животными на всей территории Максимовки, вывозить за территорию села собак и котов, под запретом выставки и обучающие мероприятия для собак.

Из 166 случаев бешенства на территории РФ 4 произошли на Крымском полуострове за сентябрь 2018 года. Разносчиками стали собака, лиса, волк и кот. В августе карантину подверглись села Мельничное Первомайского района и Орловка Раздольненского района.