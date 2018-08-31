Медики выяснили, как уход за больными родственниками отражается на здоровье

Ученые из Германии провели масштабное исследование, в результате которого удалось установить, что уход за больными родственниками сказывается на здоровье негативно. Таким людям часто самим нужна психологическая помощь.

Автор исследования, Рольф Мюллер отметил, что большинство людей, чьим родственникам нужен уход по причине их тяжелой болезни часто рассчитывают только на себя и свои силы. Однако эксперт подчеркнул, что, например, в Германии существует множество различных центров и профессиональных служб, которые специализируются на уходе за престарелыми. Они функционируют как амбулаторно, так и профессионально. Уход же, осуществляемый родными самостоятельно, например, за супругом, который перенес инсульт, очень негативно влияет на здоровье.

Медики заявляют, что существует множество причин, по которым большинство все же останавливается на модели домашнего ухода. К ним относится и любовь, и привязанность, и чувство долга. Однако у тех, кто ухаживает, часто не обладают необходимыми навыками. А, следовательно, такой уход нельзя назвать оптимальным для того, кто в нем нуждается.

Кроме того, для родственников это всегда очень тяжелая работа. Поскольку они начинают испытывать серьезные переживания и беспокойство за близкого человека. В связи с этим нарушается сон, что приводит к депрессии, ощущению безысходности и страха. Эти факторы крайне негативно отражаются на здоровье.