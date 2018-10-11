Учёные: загрязнение воздуха негативно сказывается на умственных способностях ребёнка

Специалисты исследовали 18 тысяч британских детей, родившихся в 2000-2002 годах.

Авторы научного доклада отмечают, что интеллектуальная неполноценность чаще всего встречается у детей, живущих в неблагополучных социально-экономических районах. В таких местах проживания наиболее высокий уровень загрязнения воздуха, который препятствует развитию когнитивных функций и негативно сказывается на умственных способностях ребёнка. Сделав репрезентативную выборку из исследования, эксперты выяснили, что дети с ограниченными интеллектуальными возможностями на 33% чаще живут в загрязнённых городских кварталах с высоким содержанием твёрдых частиц дизельного топлива.

Кроме этого, по 30% испытуемых проживают в районах с вредным уровнем двуокиси азота и окиси углерода. Ещё 17% детей ежедневно получают в организм частицы двуокиси серы. Специалисты категоричны: после такого детства, люди в дальнейшем с большой долей вероятности имеют проблемы со здоровьем и рано уходят из жизни. Учёные в этой связи призывают власти обратить внимание растущие проблемы в экологии Британии.