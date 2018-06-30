Люди хотят быть здоровыми: в Крыму увеличился спрос на лечебный туризм

Как отмечается, в Крыму возрос спрос на лечебный туризм, этот сегмент является одной из наиболее перспективных точек роста туристической отрасли.

В число основных задач входят такие как пропаганда санаторно-курортный потенциала региона, которому до сих пор не существует аналогов на постсоветском пространстве. В министерстве подчеркнули, что модернизация санаторно-курортного комплекса повлияет на перспективу развития экономики.

Также стоит отметить, что Крымская делегация отправится в США на сессию Генассамблеи ООН. Делегация будет состоять из трех общественных деятелей, на данный момент занимается подготовкой необходимой документации для поездки. Правительство Крыма попросит три миллиарда рублей на замену лифтов в республике.

Необходимо заменить более чем 2000 лифтов, срок эксплуатации которых подходит к концу. Замены должны быть осуществлены уже в следующем году.

В России ответили на заявление украинского генерала о "большой войне" в связи с перекрытием Азовского моря для украинских судов. Представители российского государства назвали подобные заявления проявлением безответственности и связали их с приближающимися президентскими выборами на Украине.