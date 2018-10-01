Эксперт рассказала о пользе скандинавской ходьбы

Эксперт по скандинавской ходьбе Светлана Никольская рассказала СМИ о пользе этого вида спорта.

Скандинавская ходьба впервые появилась в сороковых годах прошлого столетия в Финляндии. Она предназначалась для людей, профессионально занимающихся лыжным спортом. Они использовали палки летом во время ходьбы, чтобы к зиме не утратить спортивную форму. Сегодня данный вид спорта практикуют около 20 млн. человек.

Занятие скандинавской ходьбой основано на применении палок, называемых «нордики». С помощью них физическая нагрузка во время движения равномерно распределяется на все тело. Ходьба с нордиками на 35% уменьшает давление на поясничный отдел, облегчает нагрузку на тазобедренный, голеностопный и коленный суставы. Это особенно необходимо, учитываю растущую тенденцию на сидячий образ жизни.

По словам Светланы, этот спорт способен оказать положительное влияние на здоровье человека, ведь во время занятий тратится на 22% больше калорий, чем при обычной ходьбе, легкие насыщаются кислородом, что улучшает работу сердца. Также, эксперт отметила, что скандинавская ходьба, в отличие от других видов спорта, подойдет всем людям независимо от возраста и выносливости.