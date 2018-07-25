В Удмуртии пятнадцать детей подхватили пневмонию

Сегодня, 15:54 \\ Здоровье

Как отмечается, в Удмуртии из-за вспышки пневмонии были госпитализированы пятнадцать детей, один из которых находится в тяжелом состоянии. На территории одной из школ введен карантин для учащихся с первого по седьмой класс.

Запас антибактериальных препаратов для лечения больных в стационаре имеется в наличии. Организована санитарно-просветительская работа по лечению инфекционных заболеваний среди населения.

Также стоит отметить, что насморк американца оказался утечкой жидкости из спинного мозга. Он пять лет страдал от предполагаемого хронического насморка. Мужчина отмечал, что приступы могли начаться где угодно и при любых обстоятельствах. Американец неоднократно обращался с данной проблемой за помощью к медикам, в результате чего доктора обнаружили у него пневмонию, бронхит и аллергию. Ему сделали операцию, которая облегчила дыхательные процессы.

Также отмечается, что Алена Шишкова после празднования своего дня рождения оказалась в больнице под капельницей, свой диагноз модель не озвучила. Напомнила лишь то, что не так давно удалила зубы мудрости, что должна была сделать очень давно, но долгое время оттягивала момент. Не успела она оправиться и вынуждена была обратиться к врачу снова.

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Автор - Алевтина Сергеева
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