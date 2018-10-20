В Омске внедрили новые методы диагностирования и лечения нарушений сна

В Омском диагностическом центре с помощью новых методик помогут пациентам, у которых за ночь случается около 300 остановок дыхания.

Патология под названием апноэ повышает риск летального исхода во сне от инфаркта или инсульта. Она нарушает ритм работы сердца и приводит к гипертонии. На признаки этого заболевания необходимо обращать особое внимание.

Остановка дыхания случается у пациентов, страдающих среднетяжелой или тяжелой формой апноэ. В Омском диагностическом центре придумана новая система в несколько этапов, способная помочь людям с апноэ и храпом.

Первое, что необходимо сделать пациенту – пройти диагностику. Она включает в себя несколько процедур, в том числе и самую главную – полисомнографию. Этот метод абсолютно безопасен. Его проводят в течение одной ночи, пока человек спит в комфортных условиях. Специальное оборудование фиксирует движение глаз, тонус мышц, ритм дыхания, насколько кровь насыщена кислородом и многое другое. Все эти манипуляции помогает доктору поставить верный диагноз и назначить правильное лечение.

Далее последует лечение по методике СИПАП-терапии. В процессе такого лечения происходит вентиляция легких с помощью давления специальным прибором, который предотвращает храп, помогает дышать правильно и предотвращает остановку дыхания.

Врач-сомнолог Татьяна Федорова рассказала, что спустя 3 ночи с таким прибором уже будет заметно улучшение. Повышается трудоспособность, человек меньше устает и чувствует себя бодро. На сегодняшний день эта методика является самой действенной в лечении нарушений сна.