Ученые из Томска изобрели материал для борьбы с атеросклерозом

Специалисты НИИ кардиологии Томска получили патент на свое изобретение в ЕС и США.

Изобретенный сибирскими учеными наноматериал умеет находить атеросклеротические бляшки в сосудах и оказывать на них воздействие. Он взаимодействует с бляшкой, изменяя ее строение. Полезные свойства изобретенного материала отметили специалисты из Америки и Европы. Томские ученые получили патент на свою разработку. В ближайшем будущем ученые и медики планируют попробовать использование наноматериала в изготовлении коронарных стентов.

По словам заместителя директора кардиологического НИИ Шамиля Ахмедова, идея использования наноматериалов для борьбы с атеросклерозом пришла к специалистам из-за низкой возможности хирургического метода проникнуть в трудное место, где бляшки достаточно часто образуются. Медикаментозное лечение тоже не эффективно. А вот наночастицы смогли выявить бляшку и уничтожить ее, остановив рост. Изобретенное средство способствует снижению холестерина в крови.