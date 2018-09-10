"Я худею": ученые рассказали, как похудеть, не прибегая к диетам и физическим упражнениям

Сегодня, 16:11 \\ Здоровье

Ученые дали совет, как можно эффективно сжигать калории, не прибегая к диетам и физическим упражнениям.

Ученые из медицинской школы в Гарварде провели эксперимент при участии группы добровольцев. Условием было проживать в стенах лаборатории на протяжении месяца и соблюдать все рекомендации. Кроме того, на стенах комнат, где они находились, отсутствовали часы и окна. Таким образом участники не могли различать суточное время. Вместе с тем, исследователи отодвигали режим сна каждый раз на 4 часа.

По результатам выяснилось, что человек тратит наибольшее количество энергии, если отход ко сну и приход фактического вечера совпадают. Таким образом, тело сбрасывает на 10% больше калорий, чем утром. Наименьшее количество калорий люди тратят в промежутке между 4 и 6 часам ночи, а наибольшее — между 17 и 20 часами вечера. А кроме того, это никак не зависит от получаемых калорий или физических усилий.

Исходя из полученных результатов, ученые указывают на то, что следовать правильному режиму дня крайне необходимо, если человек желает сбросить лишние килограммы. То есть, важно усыпать и просыпаться в одно и то же время, не отклоняясь от биологических ритмов.

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Автор - Константин Никитин
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