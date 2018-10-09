Женщина в Индии уже 20 лет от рассвета до заката сидит по шею в озере

Женщина по имени Патаруни Гош из Западной Бенгалии уже 20 лет вынуждена буквально жить в воде. Целыми днями она проводит время в озере. Оказалось, что она страдает редким заболеванием, с которым может бороться только с помощью воды.

Отмечается, что индианка болеет редким недугом, в соответствии с которым ее тело постоянно воспаляется и болит. Помочь ей и облегчить страдания может только вода. В ней женщина проводит по 12-14 часов круглосуточно. Хуже всего коже Патаруни Гош приходится в лучах солнца, поэтому у нее предполагают редкое генетическое заболевание, но точный диагноз никто не ставил. Ей уже 65 лет. После пребывания в водоеме в течение всего дня она возвращается домой и занимается ежедневными делами и только после этого женщина может лечь отдыхать.

Из-за болезни индианка очень плохо питается, поскольку образ жизни значительно снизил ее аппетит. Она может съедать за весь день лишь немного риса и овощей. И чаще всего делает это тоже в воде. Чтобы женщине не было слишком одиноко, к ней часто приходят односельчане и проводят с ней некоторое время. Сообщается, что за медицинской помощью жительница Индии обратиться не в состоянии поскольку у нее нет для этого необходимых финансовых возможностей. Родственники очень боятся за нее, но тоже не могут помочь женщине.