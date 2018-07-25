Крайне небезопасно: эксперты опровергли миф о пользе минеральной воды

Чрезмерное употребление минеральной воды, неправильно подобранной для человека, может привести к проблемам с самочувствием и ухудшить здоровье. Эксперты рассказали, какую минералку можно пить свободно, а от какой стоит отказаться до консультации с врачами.

Специалисты опровергли популярный миф о пользе минеральной воды. Многие думают, что почти все проблемы со здоровьем можно решить путем постоянного употребления воды, на бутылках с которой наклеена этикетка с надписью о количестве минералов. На самом же деле, пить некоторые виды минералки крайне небезопасно для человека, который не обсудит это со своим врачом.

Эксперты напомнили, что сейчас на прилавках представлено три вида минеральной воды. Столовую минеральную воду, в которой не более 1 грамма соли на 1 литр воды, пить можно спокойно. На столовой воде можно готовить пищу и употреблять ее без опасений.

Лечебно-столовая минеральная вода имеет концентрацию солей до 10 граммов на 1 литр. Такую воду нужно пить в ограниченном количестве. Употреблять лечебно-столовую минералку в качестве обычной воды крайне небезопасно. Еще опаснее для человека лечебная минеральная вода. Там на 1 литр воды солей может быть больше 10 граммов. Лечебную минералку можно пить только после консультации у врача. Такую воду назначают при определенных болезнях, а для здорового человека она может оказать вред.

По словам экспертов, бесконтрольное употребление лечебно-столовой и лечебной минеральной воды весьма опасно. Из-за такой воды у человека может возникнуть бессонница, хруст в костях, вялость и чувство подавленности. Более того, злоупотребление минеральной водой с повышенным содержанием солей может вызвать проблемы желудка, почек, желчного и мочевого пузырей.

Особую опасность минералка несет для людей, которые страдают от нефрита, гипертонии, сердечно-сосудистыми заболеваниями и отечностью. Эксперты настаивают на том, что перед употреблением лечебно-столовой или лечебной минеральной воды крайне важно не верить мифам, а советоваться с врачами.