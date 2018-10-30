Ученые выяснили, какие болезни человека собаки могут определить лучше, чем медицинские тесты

Специалисты выяснили, что домашние животные, в частности, собаки, способны обнаружить у человека опасное заболевание раньше, чем показатели медицинских тестов. Результаты исследования опубликованы в издании The Guardian.

Отмечается, что сейчас собаки уже могут выявлять, болен ли ребенок малярией. Для этого были проведены длительные эксперименты и испытания. После нескольких месяцев обучения лабрадор и лабрадор-ретривер смогли точно установить, имеет ли ребенок болезнь, даже если сами симптомы не проявились.

Интересно, что еще в 2015 году собак использовали для обнаружения в анализе мочи химических веществ, связанных с раком простаты. Примечательно, что в 90% случаях животные оказывались правы, тогда как стандартный анализ крови, который применяется для диагностики был не настолько точен.

Ученые из Манчестерского университета в настоящий момент занимаются обучением собак возможности распознавания болезни Паркинсона за несколько лет до проявления первых признаков заболевания. Занятия с домашними животными, в частности, с собаками, проводят и в больнице NHS в Бакингемширском медицинском центре. Там эксперты учат питомцев выявлять рак молочной железы. Ученые планируют научить животных распознавать болезнь по дыханию женщин. Если это станет возможным, то обследования будут более частыми, что позволит избежать страшных последствий, которые сопровождают данное заболевание.