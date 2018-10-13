Кактусовая вода полезнее кокосового молочка – дерматологи

Сегодня, 10:30 \\ Здоровье

Специалисты рассказали, как кактусовая вода влияет на состояние кожи и почему она помогает избавиться от акне.

Дерматологи признались, что плоды кактуса – единственный фрукт, содержащий все известные натуральные пигменты беталаины, что делает воду из этого растения полезнее кокосового молочка. Эти мощные антиоксиданты увлажняют и естественным образом восстанавливают кожу изнутри, заставляют иммунную систему работать лучше. Также в кактусовой воде содержатся 5 естественных электролитов, витаминов, минералом. Клинические испытания подтвердили, что такой напиток способен облегчить симптомы похмелья и убрать тёмные круги под глазами и признаки преждевременного старения.

Кактусовая вода содержит в себе минимум жира, сахара и калорий и способна очистить организм от токсинов. Напиток помогает мышцам восстановиться после длительной тренировки и повышает производительность, увеличивая способность организма транспортировать и перерабатывать кислород. Все эти положительные качества кактусовой воды помогут людям с хроническими кожными воспалениями постепенно избавиться от сыпи, прыщей и покраснений.

Поделиться новостью:
Автор - Марина Фёдорова
Главное за неделю

От стоматита до рака: учёные рассказали о признаках болезней видных в полости рта

Помимо банального кариеса и неприятного запаха, рот может поведать о гораздо большем.

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член...

Специалисты установили, что нежелание вставать по утрам может быть признаком серьезной болезни

 Ученые рассказали, что нежелание вставать по утрам может быть не просто вызвано ленью,...

"Нет никаких истязаний": Беременная Елизавета Боярская продолжает репетировать

 Актриса не собирается долго задерживаться в декретном отпуске и видит себя на сцене уже...

Эксперты рассказали, в каких продуктах больше всего клетчатки

Эксперты давно подтвердили пользу грубой пищи для состояния желудочно-кишечного тракта.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ