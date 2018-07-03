Российские медики проверяют новое средство от ВИЧ-инфекции

В российском ЦНИИ эпидемиологии тестируется новое лекарственное средство для борьбы с ВИЧ.

Эпидемиологи ЦНИИ Роспотребнадзора испытывают в клинических условиях новый препарат, способный заменить пациентам с ВИЧ ежедневный прием таблеток. Специалисты считают, что введение нового лекарства в программу лечения поможет ВИЧ-инфицированным соблюдать рекомендации. На сегодняшний день многие пациенты отказываются применять таблетки ежедневно, так как они вызывают побочные эффекты.

По словам руководителя данных исследований Дмитрия Киреева, в основу нового препарата вошли наносуспензии, которые имеют свойство дольше сохраняться в человеческом организме. Поэтому лекарство находится в тканях в достаточном уровне на протяжении месяца, в отличие от таблетки, действие которой рассчитано на день. «Поменяв ежедневный прием таблеток на ежемесячный укол, появится возможность снизить нагрузку на желудочно-кишечную систему пациента», - рассказал Киреев. Новый препарат сможет выйти на рынки не ранее, чем к 2022 году. В первое время его стоимость будет достаточно высокой и для стабилизации цены понадобится 3-5 лет.